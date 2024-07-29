К чему приведет очередное повышение ключевой ставки?

Повышение ставки Центробанком для многих было ожидаемым. Загадкой оставалось лишь то, до скольки поднимут: до 17% или до 18%.

Многие эксперты прогнозировали рост до 17% максимально. Но, чуда не случилось, ЦБ не стал мелочиться.

Данные меры как заявляют в ЦБ, направлены на борьбу с ростом инфляции. Напомним, за последний год мы пережили несколько повышений ключевой ставки: в период июль-декабрь 2023 года ставку подняли с 6,5% до 16%. Но инфляция продолжила свой рост.

Более того, эксперты прогнозируют, что до конца года ставку могут повысить до 20%.

Как на повышение реагирует рынок?

В силу того, что данное решение ЦБ для многих было ожидаемым, бизнес начал готовиться заранее и закладывать рост ключевой ставки в свои бизнес-процессы. К сожалению, не все смогли это сделать.

А что банки?

Банки также были готовы к повышению ключевой ставки. Некоторые, с конца мая начали корректировку ставок по кредитам и вкладам. Буквально неделю назад некоторые банки заявили о повышении ставки по вкладам до 18%. И, как прогнозируют эксперты, рост ставок на банковские продукты может продолжится. Так, например, ставка по ипотеке уже начинается от 19%. Если ЦБ продолжит повышение ключевой ставки, соответственно, ставка по ипотеке может перейти границу в 20%.

Фондовый рынок.

На повышение ключевой ставки фондовый рынок отреагировал снижением. Основные индексы Мосбиржи в первые минуты после объявления решения падали. По мнению экспертов, для фондового рынка такое повышение ключевой ставки является негативным.

Что будет с ценами?

По логике, повышение ключевой ставки ведет к ужесточению кредитно-денежной политики, что должно снизить высокий спрос. Проще говоря, люди должны меньше занимать и тратить, а больше откладывать «на будущее».

Но, предыдущий опыт, показал, что повышение ключевой ставки не решает данных проблем.

Как будет в этот раз, сработает ли повышение ставки, покажет время.

А как Вы, уважаемые читатели, считаете, на что прежде всего повлияет повышние ключевой ставки до 18%?

Приглашаем вас оставить свой голос за один или несколько вариантов, предложенных в нашем ТГ канале.

Нам важно мнение каждого из вас.