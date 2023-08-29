Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию

В Новосибирской области расширены категории граждан, которые могут получить компенсацию расходов на газификацию домов. В частности, нововведение коснется участников спецоперации. Соответствующие изменения внесут в Закон Новосибирской области от 01.06.2022 № 214-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации».

— По поручению губернатора региона расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов на газификацию принадлежащих им (а также членам их семей) на праве собственности жилого дома, дома блокированной застройки, расположенных на территории области и включенных в региональную программу Новосибирской области в сфере газификации – дополняются категории: инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане, участники специальной военной операции и члены семей погибших участников СВО, — уточнила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Средства на реализацию законопроекта предусмотрены в региональном областном бюджете. В ближайшее время проект закона в установленном порядке внесут в Заксобрание Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения.