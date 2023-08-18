В Новосибирске ищут подрядчика для проведения обследования состояния Дома Ленина

В Новосибирске объявлен аукцион на проведение технического обследования несущих и ограждающих конструкций и выполнение обмерных работ «Дома-памятника Ленину В.И., сооруженного в 1925 году на средства горожан», расположенного по адресу Красный проспект, 32. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Здание является объектом культурного наследия.

Подрядчику необходимо обследовать фундаменты, стены, перекрытия и покрытия, водостоки и отмостка, оконные и дверные заполнения, выявить в них дефекты и определить причины их появления. Все дефектные места должны быть сфотографированы.

Кроме того, подрядчику необходимо обмерить несущие и ограждающие конструкции здания и выдать обмерные чертежи (с нанесением выявленных дефектов (повреждений), определить влажности конструкции, провести проверочные расчеты несущих и ограждающих конструкций как наиболее нагруженных, так и ослабленных дефектами и другие работы. Основные габариты здания: 54,8 х 58 м.

Работы должны быть завершены до 15 декабря 2023 года.

Начальная цена контракта — 2,8 млн рублей.

Решение о строительстве «Дома Ленина» было принято Пленумом Новониколаевского губкома РКП(б) 10 февраля 1924 году. Для строительства был отведен участок в центральной части города, на бывшей Ярмарочной площади. В марте 1924 года трудящиеся губернии отчисляли в Фонд Ильича свой однодневный заработок, в июле – августе 1924 года в него шли отчисления средств от целевых концертов и из других источников.

Позже бюро губкома РКП(б) выпустило 1 миллион карточек-«кирпичей», стоимостью 10 копеек каждая – цена одного кирпича. Покупая эти картонные карточки с портретом Ленина и изображением силуэта здания, каждый житель города мог внести свой посильный вклад в строительство Дома Ленина.

Большой зал двухэтажного здания был открыт 21 января 1925 г. в годовщину смерти В.И. Ленина. Новосибирской филармонии здание было передано в 1985 году. Здание признано памятником истории в 1997 году.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура организовала проверку по факту обрушения фасада стоквартирного дома в Новосибирске.