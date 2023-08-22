С 23 августа по 15 сентября 2023 Меркурий станет ретроградным уже в третий раз

В период ретроградного движения Меркурия лучше всего уделить внимание своим мыслям и чувствам, а также проанализировать свои прошлые решения и действия, рекомендуют эксперты.

С 23 августа по 15 сентября следует избегать неясных высказываний и повторять важные инструкции для уточнения. Также не стоит принимать важные решения, особенно связанные с контрактами, финансами или новыми проектами, чтобы избежать возможных недоразумений и ошибок.

Кроме того, важно заботиться о технологиях, резервировать важные данные и обновлять программное обеспечение. Если позволяют возможности, отложите длительные поездки или подготовьтесь к возможным изменениям планов и неожиданным ситуациям.

Вместе с тем, ретроградный Меркурий может быть благоприятным временем для внутреннего анализа и поиска путей для личного роста и развития.

При этом покупать новую технику или гаджеты в этот период лучше не стоит, чтобы в дальнейшем избежать возможных технических проблем.

Какие знаки зодиака больше всего подвержены негативному влиянию ретроградного Меркурия?

Согласно астрологическим прогнозам, наибольшему влиянию этого явления подвержены Близнецы, Девы и Рыбы.

У Близнецов ретроградный Меркурий может вызвать путаницу и недопонимание во всех видах общения, что может привести к конфликтам.

У Дев ретроградный Меркурий может привести к задержкам и ошибкам в планировании и выполнении задач, что может вызвать стресс и недовольство.

У Рыб ретроградный Меркурий может вызвать эмоциональное беспокойство и неуверенность в своих решениях, что может привести к необдуманным поступкам.

А вот Раки, Тельцы, Львы и Скорпионы ощутят некоторые преимущества.

Например, Раки ощутят большую уверенность в своих решениях, а Тельцы смогут разобраться в своих финансовых делах.

Что касается Львов, то они могут ощущать большую творческую энергию и вдохновение, а Скорпионы — получить шанс прояснить свои отношения с близкими людьми.

При этом не забывайте, что ретроградный Меркурий может привести к недоразумениям и задержкам в коммуникации, поэтому все эти преимущества могут быть недоступны, если не будет уделено достаточно внимания общению с окружающими.

Ранее редакция сообщала, когда ждать магнитные бури в августе.