На базе синхротрона СКИФ в Новосибирске будут изучать взрывы

В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) будут исследовать взрывы. Для этого была создана специальная стальная камера. Разработкой занимались сотрудники конструкторско-технологического филиала Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН и Сибирского специального конструкторского бюро электротермического оборудования.

По информации ЦКП, камера способна выдержать взрыв мощностью 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Это довольно внушительная сила, которая может быть достаточной для того, чтобы разрушить грузовой автомобиль.

— Синхротронные исследования взрыва такой мощности в мире никогда не проводились, — говорится в сообщении.

Эти эксперименты позволят ученым смоделировать на Земле те экстремальные условия, с которыми сталкиваются самолёты и космические аппараты в реальных условиях. Это, в свою очередь, поможет повысить их надёжность и безопасность.

Напомним, «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках.

Ранее редакция сообщала о том, что минобрнауки предложило перенести на год срок сдачи «СКИФ» под Новосибирском. При этом, крайний срок запуска линейного ускорителя источника синхротронного излучения в СКИФе остается прежним.