Режим ЧС могут ввести в Новосибирской области из-за дождей

В Новосибирской области могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за продолжительных дождей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявил замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

По его словам, дожди ставит под угрозу выполнение сева в благоприятные сроки.

— Суточная выработка у нас снизилась до 40-60 тысяч гектаров. При оптимальных погодных условиях выработка должна составлять порядка 90 тысяч гектаров, — констатировал он.

Он добавил, что переувлажнение уже наблюдается на большей части посевных площадей. Если погодные условия не изменятся, то в регионе усилятся предпосылки для введения режима чрезвычайной ситуации.⁠

Напомним, в 2023 году на территории Новосибирской области действовал режим ЧС из-за аномальной жары. Дефицит осадков на большей части территории области привел к потере влаги из почвы. Это привело к тому, что в ряде районов создались напряженные условия для первоначального роста и развития яровых культур, отрастания многолетних трав на сенокосах и пастбищах.

На конец июня из-за сложных агро-метеорологических явлений режим ЧС был введен в 20 районах области. Наиболее сложная обстановка была в Баганском районе.

Стоит отметить, что в 2024 году синоптики прогнозировали аномальную жару в мае.

— Если говорить о более долгосрочных прогнозах, то май мы ожидаем теплее, чем в прошлом году, — на 2-3 градуса выше нормы. Возможен дефицит осадков в центральной части Новосибирской области и на Алтае. В целом по региону осадки будут в норме, — говорил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский. — Мае-июне возможны чрезвычайные класса пожароопасности.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра в ближайшие четыре дня в Новосибирской области ожидается похолодание, дожди, местами грозы. По отдельным районам синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом и заморозки до -5 градусов.

Ранее редакция сообщала, что сибирский климатический хаб создают три региона округа. Это научно-исследовательский проект, в рамках которого будет изучаться влияние хозяйственной деятельности компаний на климат и экологию.