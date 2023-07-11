В Новосибирской области побит рекорд по количеству договоров долевого участия в новостройках

Во втором квартале 2023 года в региональном управлении Росреестра зарегистрированы рекордные 9 тысяч договоров на первичном рынке недвижимости. Это на 44% выше аналогичного периода 2022 года и на 5% выше второго квартала 2021 года, сообщили в ведомстве.

В первом полугодии новосибирцы зарегистрировали свыше 16 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что почти на 4% больше, чем год назад.

— Новосибирская область сохранила лидирующую позицию среди регионов Сибирского федерального округа – на область приходится 45% всех зарегистрированных в округе договоров в отношении новостроек, данный показатель превышает прошлогодний на 13%, — уточнили в Росреестре.

Отмечается, что 85% обращений поступает в электронном виде, решение о регистрации новосибирским Росреестром принимается за один день.

Ранее редакция сообщала, что в сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир.