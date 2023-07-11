В Новосибирске начался первый этап благоустройства сквера на ул. Учительской

В Калининском районе Новосибирске начат первый этап благоустройства сквера, который расположен на ул. Учительской. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска.

Территории сквера состоит из трех земельных участков. К 15 сентября на всем протяжении сквера появится новая линия наружного освещения. Заказчиком работ выступает МАУ города Новосибирска «Горзеленхоз».

В 2020 году была увеличена рекреационная зона — ее продлили от жилого дома № 44 до дома № 52 на ул. Учительской.

Сквер на ул. Учительской появился в середине 50-х годов, когда была построена улица Богдана Хмельницкого. В начале 70-х годов в центре парка появился фонтан. Край фонтана был на уровне земле. Фонтан был очень интересно оформлен, в 90-х демонтирован. В сентябре 2020 года в сквере открыли памятник отцу, читающему своему сыну книгу, — его предлагал установить Фонд поддержки гражданских и социальных инициатив.

Ранее редакция сообщала, что стали известны детали благоустройства сквера Крылья Сибири в Новосибирске.