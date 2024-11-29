Первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске взлетел до 3,5 миллионов рублей

В Новосибирске при стоимости квадратного метра жилья 138 тысяч рублей, квартира общей площадью 50 квадратов обойдется будущим новоселам в 6,9 миллионов рублей. Такие результаты получили аналитики Level Group.

— В конце октября Центробанк поднял ключевую ставку, после чего минимальные рыночные ставки по новостройкам дошли до 28%, — пояснили аналитики. — При этом первоначальный взнос на покупку квартиры в ипотеку может составлять минимум 10% общей стоимости квартиры. Но кредиты с минимальной ставкой требуют дополнительного резервирования средств, поэтому банки выдают их неохотно. Кредиты с меньшим размером ПВ, как правило, предлагаются зарплатным клиентам, либо при наличии какого-то существенного залога. Но, в любом случае, при ставках около 30% годовых, а то и выше стандартная ипотека сейчас не слишком популярна.

Из всех мер государственной поддержки самой популярной на сегодня остается семейная ипотека, ставка по которой составляет 6% годовых. Но для ее выдачи банки, как правило, вводят дополнительные условия, чаще всего повышая первоначальный взнос до 50%.

Учитывая все вышеизложенное, специалисты онлайн-платформы решили узнать, сколько нужно накопить на первоначальный взнос для покупки двухкомнатной квартиры, заодно составив рейтинг регионов с самым доступным ПВ. В результате выяснилось, что меньше всего нужно будет накопить в Челябинске — около 2,8 млн рублей. На втором месте находится Новосибирск, где семьям с детьми придется накопить около 3,4 млн рублей, чтобы получить кредит в банке. Закрывает тройку Екатеринбург — 3,5 млн. рублей.

Если же направить накопленную сумму захочется, например, на покупку автомобиля, то новосибирцам придется еще немного подкопить. Согласно данным Авто.ру, в октябре средняя стоимость машины без пробега составила в регионе 3,67 млн рублей. Другой вариант — выбрать автомобиль с пробегом, по сведениям «Автостата» в регионе его средняя цена составляет 1,5 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске вырос до 50% в октябре. При этом банки начали отменять ранее выданные одобрения по кредитам.