Рекламодателям

Первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске взлетел до 3,5 миллионов рублей

  • 29/11/2024, 17:30
Первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске — почти 3,5 миллиона рублей
Покупка нового автомобиля обойдется дороже

В Новосибирске при стоимости квадратного метра жилья 138 тысяч рублей, квартира общей площадью 50 квадратов обойдется будущим новоселам в 6,9 миллионов рублей. Такие результаты получили аналитики Level Group.

— В конце октября Центробанк поднял ключевую ставку, после чего минимальные рыночные ставки по новостройкам дошли до 28%, — пояснили аналитики. — При этом первоначальный взнос на покупку квартиры в ипотеку может составлять минимум 10% общей стоимости квартиры. Но кредиты с минимальной ставкой требуют дополнительного резервирования средств, поэтому банки выдают их неохотно. Кредиты с меньшим размером ПВ, как правило, предлагаются зарплатным клиентам, либо при наличии какого-то существенного залога. Но, в любом случае, при ставках около 30% годовых, а то и выше стандартная ипотека сейчас не слишком популярна.

Из всех мер государственной поддержки самой популярной на сегодня остается семейная ипотека, ставка по которой составляет 6% годовых. Но для ее выдачи банки, как правило, вводят дополнительные условия, чаще всего повышая первоначальный взнос до 50%.

Учитывая все вышеизложенное, специалисты онлайн-платформы решили узнать, сколько нужно накопить на первоначальный взнос для покупки двухкомнатной квартиры, заодно составив рейтинг регионов с самым доступным ПВ. В результате выяснилось, что меньше всего нужно будет накопить в Челябинске — около 2,8 млн рублей. На втором месте находится Новосибирск, где семьям с детьми придется накопить около 3,4 млн рублей, чтобы получить кредит в банке. Закрывает тройку Екатеринбург — 3,5 млн. рублей.

Если же направить накопленную сумму захочется, например, на покупку автомобиля, то новосибирцам придется еще немного подкопить. Согласно данным Авто.ру, в октябре средняя стоимость машины без пробега составила в регионе  3,67 млн рублей. Другой вариант — выбрать автомобиль с пробегом, по сведениям «Автостата» в регионе его средняя цена составляет 1,5 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске вырос до 50% в октябре. При этом банки начали отменять ранее выданные одобрения по кредитам.

Фото freepik, автор: freepik

92

Рубрики : Недвижимость Банки

Регионы: Новосибирск

Теги : первоначальный взнос ипотека


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Снежные выходные пообещали синоптики жителям Новосибирска
29/11/24 18:00
Общество
Первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске взлетел до 3,5 миллионов рублей
29/11/24 17:30
Банки Недвижимость
Режим «чёрного неба» продлен до 30 ноября в Новосибирске
29/11/24 17:00
Общество
Кампус в миниатюре создали студенты НГТУ
29/11/24 16:30
Общество
Жители Новосибирска изучают афиши и гороскопы в стильных глянцевых изданиях
29/11/24 16:18
Технологии
Мошенники распространяют вредоносное ПО через WhatsApp*
29/11/24 16:03
Финансы
Желтый Запорожец с подарками заметили жители Новосибирска
29/11/24 16:00
Общество
Россияне отказываются от новогодних туров за рубеж из-за роста доллара
29/11/24 15:30
Бизнес Туризм
В Новосибирской области у женщин чаще стали выявлять ВИЧ
29/11/24 15:00
Медицина
«Аэрофлот» выплатит новосибирцу более 100 тысяч рублей за отмену брони
29/11/24 14:30
Бизнес Общество
Минздрав опроверг нехватку коек в новосибирских больницах из-за пневмонии
29/11/24 14:00
Общество
Главу новосибирского Госстройнадзора обвиняют в коррупции
29/11/24 13:45
Право&Порядок
Новосибирский нефтетрейдер консолидирует транспортные активы
29/11/24 13:15
Бизнес
Новосибирская область получит 91 млн рублей на «умные светофоры» и табло
29/11/24 13:00
Транспорт
Новосибирск занял 30 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни в России
29/11/24 12:30
Общество
Новосибирским учителям запретили общаться в мессенджерах
29/11/24 12:00
Общество
Ежемесячные расходы новосибирцев на авто превысили девять тысяч рублей
29/11/24 11:30
Ключевой свидетель обвинения не явился в суд по делу Игоря Диденко
29/11/24 11:00
Бизнес Право&Порядок ЦУР
Кредиты Новосибирску предоставит региональный банк
29/11/24 10:30
Власть Финансы
В Новосибирске стартуют мероприятия по благоустройству набережной на Чемском
29/11/24 10:25
Власть
Популярное
За попытку убить бабушку с дедушкой новосибирца отправили за решётку на 9,5 лет
29/11/24 13:25
В Новосибирске ликвидируют пожар в двухэтажном здании
27/11/24 14:45
К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска
27/11/24 13:30
Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно
27/11/24 10:00
Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске
27/11/24 9:45
За обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев
26/11/24 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00
Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера
27/11/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»
27/11/24 9:00
«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря
26/11/24 16:05
Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса
26/11/24 9:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска