Режим «чёрного неба» продлили до 20 октября в Новосибирске

В Новосибирске продлили режим «чёрного неба», он был введён ещё 14 октября.
– С 10:00 часов 18 октября до 12:00 часов 20 октября на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, – рассказали в Минприроды Новосибирской области.
14 октября Новосибирский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере, которые были оценены как первая степень опасности. В тот же день и до 10 утра 18 октября был объявлен режим «чёрного неба».
Согласно информации, предоставленной службой МОС в городе Новосибирске, за период с 16 по 17 октября не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Также по данным КЛМС «Искитим» в городах Искитим и Бердск за указанный период не было обнаружено превышений ПДК.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске введен режим «черного неба».
Источник фото: Infopro54 / Автор- Алена Пятинок
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