Трамвай номер 18 до Затулинки временно отменят в Новосибирске

Сегодня вечером на улице Петухова в сторону конечной остановки «Чемской поселок» начинается ремонт трамвайных путей, поэтому изменится схема движения трамваев.

Маршрут №3 временно будет приостановлен, а 18 трамвай пойдет от Юго-Западного жилмассива, через площадь Маркса, по кольцу от площади Кирова — конечный остановочный пункт у маршрута будет «Молкомбинат».

Как пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе мэрии, «это вынужденное решение, так как до холодов и появления наледи нужно провести ремонт трамвайных путей на улице Петухова, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций и остановку трамваев в зимнее время».

На прежний маршрут трамвай №18 вернется утром 29 октября, обещают в мэрии.

Напомним, этим летом перекладка трамвайных путей началась на улице Мира и улице Ватутина. В итоге на Ватутина пробки в часы пик уже несколько месяцев доходят до 10 баллов. В мэрии обещают, что работы на ул Мира завершатся к 20 октября, то есть завтра и движение трамваев на маршруте №15 возобновиться.

Ранее редакция рассказывала о том, что из-за пробок на выезде с Южно-Чемского жилмассива, которые в том числе захватывают улицу Петухова, для многих жителей этой части Кировского района трамвай является единственной возможностью в приемлемое время добраться до станций метро.