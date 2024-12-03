Режим повышенной готовности на Димитровском мосту вводят власти Новосибирска

В Новосибирске ввели режим «повышенной готовности» от проезда Энергетиков до проспекта Димитрова.
— В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением конструкций (Дмитровского) моста через реку Обь, — говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска.
Стоит отметить, что на работу в особом режиме также переведены городская комиссия по ЧС и департамент транспорта.
Городские власти будут внимательно следить за процессом ремонта на мосту и введут временные ограничения движения транспорта на время проведения работ. Однако пока неизвестно, как долго продлится ограничение.
Напомним, шестиполосное движение на мосту открыли на период зимы в Новосибирске. Весной следующего года его ремонт будет продолжен.
Ранее редакция сообщала о том, что тротуары для пешеходов открыли на Октябрьском мосту в Новосибирске. Вымостки два года были недоступны для горожан.
Источник фото: Мэрия Новосибирска
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru