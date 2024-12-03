Звонки на урок заменили мелодиями русских классиков в школах Новосибирска

В городских школах Новосибирска вместо привычных звонков теперь звучат отрывки из популярных мелодий и классических произведений. Этот проект был инициирован Министерством просвещения.

— Проект приобщает ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

В ноябре, в честь 95-летия композитора Александры Пахмутовой, в образовательных учреждениях вместо звонков звучали отрывки из её песен. Участники онлайн-голосования выбрали четыре произведения из 400 представленных: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».

В декабре школьники услышат музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. Эти произведения создадут у них предновогоднее настроение и окунут в атмосферу приближающегося праздника.

С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам уроков «Разговоры о важном».

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря. В 2024 году он посетит 63 города.