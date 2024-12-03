Спрос на специалистов по взысканию задолженности в Новосибирске вырос вдвое

За прошедший год в финансовой сфере региона больше всего вырос спрос на специалистов по взысканию задолженности (+107% вакансий год к году). Эти профи являются и наиболее дефицитными в данном направлении — на одну вакансию приходится в среднем 1,2 резюме потенциальных кандидатов (норма — от 4 резюме на вакансию). Об этом рассказали в пресс-службе российской рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.

Кроме того, у работодателей заметно выросла потребность в брокерах (+57% вакансий), финансовых и инвестиционных аналитиках (+54%) и комплаенс-менеджерах (+45%). При этом кредитные специалисты стали менее востребованы (-9% вакансий год к году).

Помимо этого с начала года значительно вырос запрос со стороны работодателей на экономистов. Для них открыли более трети от всех предложений о работе в финансовой сфере (38%), далее идут кредитные специалисты (16%), финансовые менеджеры (11%), финансовые, инвестиционные аналитики (9%), специалисты по взысканию задолженности и аудиторы (по 7%), финансовые директора (4%), контролеры (3%), методологи и казначеи (по 2%), комплаенс-менеджеры и брокеры (по 1%).

К самым высокооплачиваемым сотрудникам этого сектора сейчас относятся финансовые директора (медиана предлагаемых зарплат для них составила 160 000 руб.), брокеры (115 000 руб.), методологи (90 000 руб.), финансовые и инвестиционные аналитики (87 400 руб.) и контролеры (7 600 руб.). Самым востребованным — экономистам — работодатели готовы платить, в среднем, 62 600 рублей, а самым дефицитным — специалистам по взысканию задолженности — 69 500 рублей.

Напомним, за девять месяцев объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Новосибирской области составил 216 млн рублей. Несмотря на то, что сумма просрочки сократилась на 5%, регион находится на седьмой строчке антирейтинга регионов по этому показателю. Доля просроченной задолженности в регионе составляет 0,2%.

Ранее редакция сообщала о том, что для наращивания эффективности работы компании на рынке взыскания активно внедряют IT-решения и подключают к работе искусственный интеллект.