Тротуары для пешеходов открыли на Октябрьском мосту в Новосибирске

Новосибирцы вновь могут гулять по Октябрьскому мосту — спустя два года здесь открыли тротуары.

— При ремонте Октябрьского моста были полностью демонтированы старые тротуары, обновлена тротуарная консоль. Старое пешеходное ограждение заменено. Тротуары будут доступны без ограничений весь зимний период, —сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, тротуары для пешеходов на одной из главных переправ в городе были закрыты с ноября 2022 года. Это было связано с реконструкцией виадука, начавшейся 31 мая 2022 года. В ночь на 11 ноября этого года движение по Октябрьскому мосту полностью открыли.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ещё на год запретили большегрузам въезжать на Октябрьский мост. Ограничения снимут только по окончанию капитального ремонта переправы. В мэрии города заверили, что работы на сооружении возобновят в 2025 году.