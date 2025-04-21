Режим повышенной готовности введут на Ипподромской в центре Новосибирска

В центре Новосибирска на улице Ипподромская между улицами Писарева и Гоголя обрушилась подпорная стенка. Об этом сообщил департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. На участке улицы в сторону Военной временно ограничено дорожное движение. Кроме того, прекращено движение по верхнему уровню — дублеру Ипподромской магистрали.

В пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог уточнили, что готовится постановление мэрии Новосибирска о введении режима повышенной готовности на участке дороги по улице Ипподромская для проведения аварийно-восстановительных работ. Причина обрушения будет выясняться при обследовании участка.

Прокуратура области организовала проверку по факту обрушения. Установлено, что данный участок дороги находится в ведении МКУ г. Новосибирска «Гормост», год постройки — 2001.

По данным ТУАД, после обрушения подпорной мэрия проверит все подпорные стенки по Ипподромской магистрали. Это необходимо для предотвращения возможных обрушений конструкций либо выявления изменившихся инженерно-геологических условий.

Напомним, в этом году на улицах Новосибирска в ряде районов наблюдается разрушение дорог. В частности, жители Южно-Чемского жилмассива жаловались на то, что дорога на Виктора Шевелева, по которой ходит общественный транспорт, рассыпается.

Ранее редакция сообщала о том, что ТУАД обратился к грузоперевозчикам с просьбой не разрушать дороги. В ряде населенных пунктов региона ситуация с дорогами близка к катастрофической.