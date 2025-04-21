В новосибирском филиале «Партии Пенсионеров» не прекращается активная подготовка к предстоящей избирательной кампании 2025 года.

Руслан Станишевский намерен участвовать в выборах, чтобы модернизировать систему здравоохранения региона: он стремится сделать ее более доступной и эффективной. Его опыт в качестве руководителя оториноларингологического отделения ведущей многопрофильной клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске свидетельствует о высоком профессионализме, новаторском подходе и целеустремленности.

Александр Аверкин, возглавляющий фракцию «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном Собрании Новосибирской области, подчеркивает, что защита интересов детей, матерей и пенсионеров является ключевым приоритетом партии: