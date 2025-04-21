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В Новосибирске готовятся к выборам: Партия пенсионеров рассматривает кандидатов

  • 21/04/2025, 08:00
В Новосибирске готовятся к выборам: Партия пенсионеров рассматривает кандидатов
Ежедневно в предвыборный штаб партии обращаются десятки желающих баллотироваться в Заксобрание Новосибирской области, городской Совет депутатов Новосибирска, а также в районные и сельские советы

В новосибирском филиале «Партии Пенсионеров» не прекращается активная подготовка к предстоящей избирательной кампании 2025 года.

Руслан Станишевский намерен участвовать в выборах, чтобы модернизировать систему здравоохранения региона: он стремится сделать ее более доступной и эффективной. Его опыт в качестве руководителя оториноларингологического отделения ведущей многопрофильной клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске свидетельствует о высоком профессионализме, новаторском подходе и целеустремленности.

Александр Аверкин, возглавляющий фракцию «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном Собрании Новосибирской области, подчеркивает, что защита интересов детей, матерей и пенсионеров является ключевым приоритетом партии:

— Именно благодаря таким депутатам, как Руслан Станишевский, сочетающим в себе талантливого врача и чуткого человека, мы сможем добиться существенного расширения доступности современной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования для детей, взрослых и пенсионеров. Наша общая цель — улучшение ситуации в здравоохранении региона и обеспечение достойного уровня жизни для всех жителей.

Фото предоставлено Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Новосибирской области. Автор фото: Ирина Семенова

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : партия пенсионеров выборы власть


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