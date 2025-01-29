Режим повышенной готовности введут на станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Станцию метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена планируют достраивать в режиме повышенной готовности. Проект постановления о введении этого режима опубликован на сайте мэрии.

— Режим повышенной готовности вводится для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском возникновения угрозы безопасности движения поездов и выхода из строя оборудования, — говорится в документе.

Департаменту транспорта поручено подготовить проектную документацию и организовать выполнение работ по инженерным системам (освещения, сигнализации, дымоудаления), а также по конструкциям платформенных дверей на станции. Также департаменту поручено без торгов заключить контракты со специализированными организациями для выполнения работ на станции.

Напомним, разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлили в конце декабря 2024 года еще на год – до конца декабря 2025 года. Последние изменения в проектную документацию были внесены 18 декабря.

На итоговой пресс-конференции в середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что текущий хоккейный сезон пройдет и закончится без станции метро «Спортивная». При этом он подчеркнул, что критичных недостатков в выполненных работах и строительных конструкциях станции нет. Станция почти готова.

Строительство станции ведется с 2019 года. В мэрии города неоднократно отмечали, что строительство объекта велось с отклонениями от проекта, поэтому сроки сдачи станции в эксплуатацию неоднократно переносились. В этом году ФАУ «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение по оценке соответствия внесенных изменений по объекту. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года. В августе контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут в одностороннем порядке.

Ввод станции намечен на 2025 год.

Ранее редакция сообщала о том, что «МетроМиР» вернули иск почти на пол миллиарда рублей. Муниципальное предприятие пыталось взыскать аванс, выплаченный на строительство метро, с компании «СпецТрансСтрой».