Аллею связистов у памятника М.И. Глинке благоустроят за 16 миллионов рублей

В Новосибирске начался поиск подрядчика для ремонта территории, прилегающей к памятнику композитору Михаилу Глинке на улице Щетинкина. Заявки на участие принимаются до 25 июля 2025 года. Такой тендер объявил на официальном сайте госзакупок «Горзеленхоз».

Власти планируют потратить на преображение аллеи 15 949 540 рублей. Общая площадь проектируемой территории составляет более 600 квадратных метров. Здесь необходимо поменять бордюры и плитку, заменить люки, обустроить современное освещение, велопарковку и скамейки. На завершающем этапе благоустройства будущему подрядчику предстоит подготовить территорию под дальнейшее озеленение.

О начале приема заявок на участие в конкурсе по благоустройство территории у памятника М. И. Глинке объявил в своём телеграм-канале и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. При этом градоначальник подчеркнул, что меняются сами подходы к благоустройству Новосибирска, а озеленение начинает играть ключевую роль в создании комфортной городской среды. Наиболее ярким примером этого является парк «Чемской берег», победивший в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Уточняется, что всего в этом году в Новосибирске планируется благоустроить более 10 общественных территорий. При этом,зеленые зоны будут создаваться в основном из газоустойчивых и засухоустойчивых видов деревьев, таких как липы, яблони сибирские, боярышник, гибридные формы тополей, которые не плодоносят и не образуют пуха, а также вязов и лиственниц, привычные сибирякам.

Благоустройство аллеи на улице Щетинкина планируется завершить до 20 октября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники обратились к мэру Новосибирска по поводу сквера «Водник». Жители против вырубки зеленых насаждений.