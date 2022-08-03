Запрет на полёты в аэропорты на юге России продлён до 11 августа

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в некоторые города России до 11 августа, сообщается на сайте ведомства. Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Организовывать перевозку пассажиров авиакомпаниям рекомендуют через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты российских городов работают в штатном режиме.

Росавиация ввела ограничения на полёты в эти города в целях безопасности после начатой российскими властями 24 февраля военной спецоперации на территории Украины. Продление запрета на полёты осуществлялось уже несколько раз, в последний раз Росавиация продлила режим до 5 августа.