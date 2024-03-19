В Особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний

Новосибирская область и Комитет по управлению бондового порта Чунцин Лянлу Китайской Народной Республики планируют подписать меморандум о намерениях. В рамках меморандума планируется визит делегации членов комитета в Новосибирскую область, об этом сообщила пресс-служба минсельхоза региона.

В ходе визита будет обсуждаться экспорт в КНР сельхозпродукции новосибирских аграриев. Напомним, в январе делегация области приняла участие в Российско-Китайской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин (КНР). Итогом проведенных встреч стало подписание договора намерений на экспорт сельскохозяйственной продукции на сумму 500 млн руб. Наиболее востребованными экспортными позициями у китайцев являются зерновые и масличные культуры, растительные масла.

— Руководство бондовой зоны предложило свою помощь для новосибирских компаний по выходу на рынок Чунцина, они готовы оказать содействие в поиске партнеров, продвижении продукции и другие сервисные услуги, — пояснили в минсельхозе.

Китайцы, в свою очередь, готовы поставлять в Новосибирск лимоны, мандарины, чай и сельхозтехнику.

Кроме того, рассматривается возможность создания торговых представительств новосибирских компаний в Бондовой зоне городе Чунцин и Особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Новосибирск» для реализации двусторонних торгово-производственных отношений.

Объемы экспортных отгрузок продукции АПК, произведенной в Новосибирской области, в 2023 году на 40,2% превысили показатели 2022 года. За 2023 год из региона вывезено 1889,5 тыс. тонн продукции АПК. Основу китайского экспорта продукции АПК из региона составляют масличные, зерновые и зернобобовые культуры: на данные позиции в 2023 году пришлось около 80,8 % агроэкспорта Китая в стоимостном выражении. За январь-февраль 2024 года из Новосибирской области в КНР поставлено 131,0 тыс. тонн продукции АПК.

— Учитывая активный рост объемов производства продукции АПК, а также реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на увеличение объемов производства и экспорта аграрной продукции региона, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост экспортных поставок из Новосибирской области в КНР, — заявляют в минсельхозе Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце первого квартала 2024 года Новосибирская область планирует подать заявку в Минэкономразвития РФ о внесении в реестр первой частной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новосибирск», которая создается в регионе.