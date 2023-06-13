В Новосибирске можно было наблюдать солнечное гало

В небе над Новосибирском появилось редкое явление – солнечное гало. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в ВКонтакте.

Такое явление чаще всего наблюдается в перистых облаках скапливаются мельчайшие кристаллики льда. Пробиваясь сквозь них, солнечный свет и создаёт «окольцованное солнце».

Также новосибирске могли наблюдать и простую радугу.

Напомним, что в течение месяца прогнозируются дожди и облачность, максимальная температура составит +30 градусов.

По данным сайта «Яндекс.Погода», в среднем в июне будет от +22 до +23 градуса. А самыми холодными днями будут 10 и 14 июня, когда температура опустится до +17 — +18 градусов. Gismeteo и «Яндекс.Погода» считают, что в конце июня дожди будут идти почти неделю.

Ранее редакция сообщала о том, что заморозки ожидаются в начале рабочей недели в Новосибирской области.