Новосибирцы отказываются садить овощи и картошку

В 2024 года под овощи и картофель в Новосибирской области будут заняты 17,4 тысячи га. Это почти на 4 тысячи га меньше, чем годом ранее.

— Сокращение происходит за счет личных подсобных хозяйств. У организаций, напротив, мы наблюдаем рост площадей под посадку овощей и картофеля, — отметил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Напомним, в 2022 году аграрии столкнулись с резким снижением закупочных цен на овощи, и многие участники рынка отмечали, что будут сокращать площади посевов под эти культуры.

По данным Минсельхоза, в 2023 году в регионе накопали 217,2 тысячи тонн картофеля, что на 26,3% меньше (294,8 тысячи тонн), чем годом ранее. Овощей собрано 74,9 тысячи тонн, что на 9,6% меньше, чем в 2022 году. Для сравнения: в 2020 году в области были собраны 256 тысяч тонн картофеля, в 2019-м — 299 тысяч тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в России собрали небывалый за последние 30 лет урожай картофеля.