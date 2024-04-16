Новосибирская область практически отказалась от импорта продукции животноводства

Продукция животного происхождения, произведенная новосибирскими аграриями, пользуется большим спросом за рубежом. Об этом сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев.

— Всего за 2023 год аграрии Новосибирской области экспортировали 12 тысяч тонн продукции животноводства (С учетом Томской области 38 тысячи тонн. — Ред.). В этом году 4 тысячи тонн уже за первый квартал (С учетом Томской области, 10 тысяч. — Ред.), то есть идет большой прирост экспорта, — констатировал он.

И.о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Алексей Магеров уточнил, что Томск традиционно отправляет за рубеж свинину, продукцию птицеводства. Новосибирск, благодаря логистическому маршруту, поставляет на экспорт много рыбы в Узбекистан, Таджикистан, в страны Таможенного союза, в ЕС.

— В прошлом году отправили две партии рыбы карповых пород, они ушли в Китай. Пробная отправка была еще в 2019 году, но работу остановили из-за ковида. После стабилизации обстановки работа продолжилась. Надеемся, что это направление будет развиваться. В этом году пробная партия вяленой рыбы также ушла в ОАЭ, — добавил Магеров.

По данным Россельхознадзора, в 2022 году экспорт рыбы и рыбопродукции в Узбекистан и Таджикистан составлял 7 тыс. тонн, в 2023 — 7,5 тыс. тонн. Увеличился экспорт пищевого яйца в Монголию (с 21 млн в 2022 году до 26,5 млн в 2023 году). Также в 2023 году было отгружено почти 1.3 тысячи тонн птицеводческой продукции. О планах запустить экспорт продукции в Китай сообщал АО «Кудряшовский».

Кроме того, по словам Магерова, на экспорт из региона идут пух и перо. Этому способствует отсутствие в регионе заболеваний в птицеводстве. По данным Россельхознадзора, за два месяца 2024 года из Новосибирской области в Китай было отгружено 144 тонны пухо-перовой смеси, прошедшей термическую обработку. За 2023 год — 442 тонны.

— Что касается импорта, то сейчас из-за рубежа продукция животноводства в Новосибирскую область практически не поставляется, — констатировал Алексей Магеров. — За последние 10-15 лет мы от нее почти отказались.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по упаковке продукции для Китая построят в Новосибирской области.