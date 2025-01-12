Резкое изменение климата в Новосибирске зафиксировали учёные СО РАН

Новосибирские учёные изучили реакцию местной флоры на сезонные изменения климата в западной Сибири за последние 20 лет. Как сообщает издание «Наука в Сибири» со ссылкой на «Сибирский экологический журнал», в качестве «подопытных» специалисты взяли 78 многолетников.

По результатам исследования были зафиксированы такие климатические изменения:

— Апрель заметно потеплел, а май стал более холодным и влажным. — В первой половине лета возросла вероятность жаркой и сухой погоды, начало осени стало теплее и cуше. — Количество осадков значительно увеличилось во второй половине лета и октябре. — Продолжительность вегетационного периода стала больше на 12 дней при более позднем сходе снежного покрова (из-за роста его высоты зимой).

Для характеристики климатических показателей эксперты применяли данные метеостанции «Огурцово» под Новосибирском.

Отметим, что несмотря на «потеплевшую» с годами Сибирь, некоторые её обитатели предпочитают зимовать в жарких странах. Ранее аналитики Яндекс Путешествия изучили данные о поиске и бронировании авиабилетов, чтобы выяснить, где именно жители региона собираются зимовать в этом сезоне.

Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у жителей Новосибирска стали Таиланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ и Китай. Средняя продолжительность путешествия в Таиланд составляет 29 дней.

— Мы уезжаем на зиму в Таиланд с 2005 года. Вначале снимали жилье, а сейчас уже приобрели дом и пережидаем российские морозы в тепле. У нас с мужем небольшое производство в Новосибирске. Все процессы отстроены, команда работает давно, поэтому вполне реально управлять процессами дистанционно. Продажи я веду в онлайне самостоятельно, так же, как и финансовую отчётность. В случае форс-мажора добраться до Новосибирска не проблема, — рассказала Infopro54 предпринимательница Юлия.

По большей части зимовку за границей могут себе позволить сибиряки, работающие на удалёнке.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские учёные оценили качество искусственного и природного льда с точки зрения скорости.