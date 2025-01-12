Тёплую снежную неделю пообещали синоптики жителям Новосибирской области

Следующая рабочая неделя в Новосибирской области обещает быть тёплой и снежной. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник в регионе заметно похолодает — до -16, местами столбики термометра опустятся до -22 градусов. Днём воздух прогреется до -7…-12 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер Юго-Западный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

Суровая ночь ожидается и во вторник, 14 января: -9…-14, местами до -21 градуса. Однако днём в районах Новосибирской области мороз спадёт и уличные градусники покажут от -4 до -9. В регионе преимущественно без осадков, ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

По данным погодного сервиса Gismeteo, самым же тёплым днём станет среда, 15 января. Днем температура воздуха за окном составит -3 градуса, ночью ожидается -6 градусов.

В последующие дни предстоящей недели температура воздуха составит днём -6…-7, ночью столбики термометра будут опускаться до -8…-10 градусов.

Согласно прогнозу метеосервиса, снегопады разной интенсивности в регионе начнутся уже с четверга и захватят праздничный день Крещение, а также и следующую неделю.

Напомним, на следующей неделе православные христиане отметят два праздника: Навечерие Богоявления или Крещенский сочельник —18 января и Крещение Господне или день Святого Богоявления — 19 января.

Накануне Крещенского сочельника верующие россияне придерживаются строгого поста, предпочитая на столе «сочиво» или кутью — кашу из риса или пшена с мёдом, сухофруктами и орехами. Другие блюда можно испробовать лишь после утреннего богослужения 19 января.

По традиции перед великим постом необходимо навести порядок дома, а жителям загородных районов собрать снег в Крещенский сочельник, чтобы потом использовать для омовения талой водой.

Большинство верующих окунаются в прорубь, однако обычай этот народный и к церковным традициям отношения не имеет.

А вот ругаться, ссориться и допускать плохие мысли в Крещенский сочельник и Крещение строго-настрого запрещено. Также не рекомендуется давать в долг, однако, оказать помощь нуждающимся — можно и нужно. Ничего нельзя бросать в водоёмы в Крещенский сочельник, кроме того, следует избегать больших застолий, употреблять мясные, молочные продукты и алкоголь.