Новосибирские ученые сравнили искусственный и природный лед и снег

В НГТУ НЭТИ оценили качество искусственного и природного льда с точки зрения скорости. Старший преподаватель кафедры общей физики факультета радиотехники и электроники Николай Березин рассказал, что при катании на коньках по природному льду получается некая «смазка»: лед растапливается при скольжении металла, поэтому скользить проще. Искусственное покрытие при скольжении так не тает, поэтому катиться сложнее.

Что касается снега, то по словам Николая Березина, природный снег более пористый, поэтому лыжи скользят по нему не очень быстро. Искусственный снег, наоборот, плотный, и позволяет развить более высокую скорость. При этом искусственный снег более твердый поэтому любое падение может обернуться травмой.

Студентка третьего курса ФМА мастер спорта по биатлону Екатерина Носова, что профессиональные лыжники выбирают искусственный снег, так как он почти не рассыпается под лыжами, при плюсовой температуре не напитывает лыжи влагой, а трасса дольше находится в идеальном состоянии.

Напомним, в этом году покататься на коньках новосибирцы смогут на 350 локациях. По этому показателю Новосибирск оказался на восьмой позиции рейтинга городов России.

Ранее редакция сообщала о том, что в августе 2024 года на Михайловскую набережную привезли 30 тонн искусственного снега для соревнования сноубордистов.