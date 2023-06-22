Резкое понижение температуры воздуха до +2 градусов идет в Новосибирскую область

Сегодня в Новосибирске днем воздух прогреется до +18+20, в области – до +13+18, местами до +23 градусов. А вот уже ночью столбики термометра покажут +2+7, местами до +12 градусов. Завтра, 23 июня, днем воздух на территории региона прогреется до +14+19 градусов. В отдельных районах пройдут дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11, местами порывы составят 16 метров в секунду.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 24 июня, ночью будет так же прохладно – 2-7 градусов со знаком плюс. Днем будет теплее, чем в пятницу, +16+21 градус. В отдельных районах пойдут дожди. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что левый берег Новосибирска накрыло пылевой бурей.