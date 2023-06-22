Подорожник выиграл конкурс еще на две остановки общественного транспорта

Подведены итоги двух конкурсов на право заключения инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов и павильонов для оказания услуг дорожного сервиса в пределах остановочных пунктов «Клиника им. Мешалкина» и «Рабочая» (ул Мира). Об этом говорится в уведомлении, размещенном на сайте муниципалитета.

— Единственным участником конкурсов, с которым будут заключены инвестиционные договоры, признан ООО «Подорожник-Новосибирск». Кроме павильонов с навесами по указанным остановочным пунктам, инвестор установит еще два навеса на других остановочных пунктах (всего четыре навеса), — уточняется в сообщении.

Срок изготовления и размещения остановочных навесов — 6 месяцев с момента заключения инвестиционного договора. В дополнительную комплектацию павильона для оказания услуг дорожного сервиса входят разъемы для зарядки мобильных устройств (USB), а также система бесплатного доступа в Интернет пассажирам (Wi-Fi). Инвестор вложит в проект 3,67 млн рублей, в том числе в остановочные навесы не менее 1,14 млн рублей.

Напомним, в конце ноября 2022 года стало известно, что в мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города. По итогам трех конкурсов по установке навесов и павильонов в пределах остановочных пунктов «Областная больница», «Ул. Народная», «Завод Торгового оборудования» единственным участником конкурсов признано ООО «Подорожник-Новосибирск». Кроме этих павильонов с навесами инвестор установит еще три навеса на других остановочных пунктах (всего шесть навесов). Адрес установки: ул. Большевистская, 151.

По данным Seldon.basis, ООО «Подорожник-Новосибирск» создано в 2019 году. Директор — Маргарита Ипатева, 90% компании принадлежит Ларисе Герман, 10% — Оксане Дунаевской. Выручка компании в 2022 году составила 64,89 млн рублей (-2% к уровню 2021 года), чистая прибыль — 783 тыс (+21%). В 2021 году компания заявляла о планах по масштабному росту.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска изменила сроки подачи заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения 11 (из 15 ранее объявленных) инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города.