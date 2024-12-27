Риелторы украли маткапитал у девяти жительниц Новосибирска

В Искитимском районном суде вынесен приговор по резонансному делу. Три сотрудницы местного агентства недвижимости были обвинены в мошенничестве с материнским капиталом.
— 27 декабря Искитимским районным судом Новосибирской области постановлен обвинительный приговор в отношении Жуковой Светланы, Зубаревой Марины и Саттаровой Ольги, — сообщают в суде.
Согласно данным суда, обвиняемые, являясь сотрудниками агентства недвижимости, присвоили 3 930 740 рублей, которые предназначались для девяти человек.
Суд назначил каждой из женщин наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на три года, как уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы через суд требуют от продавцов электронные чеки. Судебные решения выносятся в пользу покупателей.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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