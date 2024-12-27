На новосибирской «вторичке» треть предложений приходится на недавние новостройки

В Новосибирске дома, построенные за последние 10 лет составляют 31% от активного предложения на вторичном рынке. По этому показателю столица Сибири замыкает тройку лидеров среди городов-миллионников, сообщает Циан. Аналитика.

Самый «молодой» рынок в Краснодаре — здесь на этот тип застройки приходится более половины всех лотов (59%). На втором месте Ростов-на-Дону, где квартиры в современных домах составляют около 40% активного предложения. В целом по России квартиры в недавних новостройках составляют в среднем 24% предложений на рынке.

Современных домов заметно меньше лишь в Самаре, Омске и Нижнем Новгороде. Здесь значительную долю рынка составляют квартиры в домах советского периода.

Эксперты пришли к выводу, что за последние пять лет вторичный рынок городов значительно «помолодел». Если 5 лет назад квартиры в постсоветских монолитных и кирпичных домах составляли 19%, то сейчас — 18%. Уменьшается и доля недвижимости в советских пятиэтажках и советских панельных и блочных домах выше 5 этажей. На сегодняшний день на нее приходится 15%.

— Учитывая высокую инвестиционную активность во времена льготной ипотеки, высокие темпы жилищного строительства и реализацию программ по расселению ветхого жилья можно ожидать, что структура предложения будет и дальше постепенно меняться в пользу более современных объектов, — говорит эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская (Лапшина).

По данным «Яндекс. Недвижимости», рынок готового жилья стагнирует с лета 2024 года. В декабре стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Новосибирске составила 115 тысяч рублей. За месяц она не изменилась. По сравнению с декабрем прошлого года цена «квадрата» выросла на 5,7%. При этом наблюдается удлинение сроков экспозиции «вторички» и увеличение средних дисконтов от продавцов.

Стоит отметить, что за год количество предложений на вторичном рынке города выросло на 8,6%, однако за месяц количество квартир в продаже сократилось на 4,8%. В среднем за квартиру площадью 48,2 кв. метра сегодня придется заплатить около 5,6 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в новостройках Новосибирска не продано почти 60 тысяч квартир. Рост затоваренности рынка наблюдается на фоне сокращения ввода новых проектов.