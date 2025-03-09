Ритейлеры озаботились содержанием соли и сахара в продуктах СТМ

В рамках стратегии устойчивого развития компания Metro во всех странах своего присутствия намерена расширять ассортимент за счет ультрасвежих продуктов (а именно фруктов и овощей), органических/био-продуктов, передает портал Retail. Кроме того, компания намерена сокращать содержание соли и сахара в продуктах собственных торговых марок. За последние два года всей группе Metro количество таких товаров выросло 5,5 раз. В связи с этим компания намерена более тщательно выбирать поставщиков, в том числе СТМ, уточнили в пресс-службе ритейлера. В России производятся более 4300 позиций СТМ, которые представлены на полках сети компании.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров), доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах продовольственных ретейлеров в России в 2024 году в целом увеличилась до 22% от выручки. Среди самых быстрорастущих продовольственных категорий собственных торговых марок эксперты назвали вина, слабоалкогольные напитки, готовую еду и товары категории ЗОЖ, молочные продукты, сыры, бакалею, свежие фрукты и овощи.

Стоит отметить, что некоторые участники рынка ритейла к СТМ относятся настороженно. В частности, основатель и генеральный директор ООО «Фуд Майлз» Андрей Гидревич отмечал, что ритейл заигрался с концептом, загоняя качество и цену в нереальный баланс.

— Недавно читал о результатах одного исследования: 16 образцов СТМ — все были признаны фальсификатом. Сама по себе KPI СТМ порождает такой результат. Практика показывает, что иногда у локальных производителей товар лучше, чем у СТМ, — говорил Гидревич.

Напомним, в Россию немецкая компания Metro пришла в 2020 году. На сегодняшний день российское подразделение компании открыло 93 торговых центра в 51 регионе. В 2007 году компания запустила первый магазин в Новосибирске и на тот момент только представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас в городе, по данным 2ГИС, работают три площадки Metro. В 2014 году ритейлер создал сеть магазинов «Фасоль». В Новосибирске магазины сети начали открываться в 2018. На данный момент работают 54 филиала «Фасоль».

Ранее редакция сообщала о том, что торговая розничная сеть Metro станет частной компанией.