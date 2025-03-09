В Новосибирске открылось Генконсульство Республики Мьянма

Сегодня в Новосибирске состоялось официальное открытие Генерального консульства Республики Союз Мьянма. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. В церемонии открытия принял участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма господин Мин Аун Хлайн. Генеральное консульство возглавил Генеральный консул Республики Союз Мьянма в г. Новосибирске господин Пьей Пхьоу Вей.

По словам Максима Кудрявцева, укрепление связей Новосибирска с Мьянмой станет значимым этапом в реализации международных проектов, культурном обмене и развитии экономического сотрудничества.

— Появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и ещё четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ — Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области, —подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, меморандум о взаимопонимании, закрепивший побратимские отношения между Новосибирском и городом Союза Мьянмы Мандалай был подписан в конце прошлого года. Мэры двух городов договорились разработать дорожную карту развития сотрудничества. Открытие консульства готовилось с августа 2024 года.

Стоит отметить, что второй год не удается раскрутить единственный прямой рейс в Россию из Мьянмы (Бирмы) в Новосибирск. Первоначально планировалось, что авиакомпания Myanmar Airways International будет выполнять два прямых регулярных рейса из Новосибирска в Мьянму в неделю. Емкость программы составляла 29 тысяч туристов. Фактический итог — 2 тысячи пассажиров на двустороннем направлении за 2024 год.

Эксперты туррынка отмечали, что для стабильного турпотока нужна информационная поддержка, рекламная и маркетинговая кампания при участии госструктур.

По данным 2ГИС, в Новосибирске находится 6 консульств иностранных государств: генконсульства Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, отделение посольства Республики Беларусь, консульство республики Хорватия и консульский отдел посольства Республики Армения.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Республику Мьянма из Новосибирска была организована бизнес-миссия.