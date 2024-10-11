Утепляемся: мокрый снег с дождём обрушится на Новосибирск в ближайшие выходные

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидаются значительное похолодание и мокрый снег с дождём.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ночь на субботу, 12 октября, столбики термометров опустятся до -5 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя так же подпортят улицы ночного города. Днем воздух прогреется до +2…+4. Преимущественно без осадков. Ветер подует в северо-восточном направлении: в ночные часы со скоростью 7-12 м/с при порывах до 17 м/с, днём 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье температура за окном опустится до -2…-4 градусов, но уже днём на улице немного станет теплее — +1…+3. Второй выходной обойдётся без осадков, а Северо-восточный ветер сбавит обороты и подует со скоростью 2-7 м/с.

11 октября в народном календаре – Харитонов день. Он традиционно связан с окончанием сельскохозяйственных работ и началом подготовки к зиме.

Наши предки считали этот день самым опасным в году, поскольку эти сутки любит нечистая сила: она веселится и наводит на всех порчу. День считался плохим для вступления в брак: обвенчанные в этот день будут вместе недолго.

Согласно поверьям, в Харитонов день не стоит без особой надобности выходить на улицу, чтобы не подцепить нечисть. В этот день в доме не мели полы — иначе денег в доме не будет. Но можно протереть стекла и зеркала — это избавит дом от негативной энергии. Не рекомендовалось пускать в дом чужую кошку или приносить котёнка, поскольку в животного могла вселиться нечистая сила.

Полагаясь на приметы погоды, в старину делали прогноз на предстоящую зиму.

— Если снег пошел 11 октября — через 40 дней наступит зима; — Дует ветер — жди дождя; — Птицы низко летят — зима будет ранней и очень холодной; — Северный ветер — к холодной зиме; — Листья ложатся на землю изнаночной стороной — к хорошему урожаю в следующем году; — Листья с берёзы не все опали — зима будет суровая; Если зайцы не побелели к Харитонову дню, то зима будет поздней; — Красная заря вечером — к ветреной погоде.

Ранее редакция сообщала о том, что пожухлые листики могут стать как спасением, так и источником болезней для плодовых растений в новом сезоне. Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, как грамотно и продуктивно использовать опавшую листву.