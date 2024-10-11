«На рынке БАДов творится настоящее безобразие»: Маркетплейсы переполнены фальсификатами пищевых добавок

Вопрос регулирования рынка пищевых добавок и спортивного питания обсудили на Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

— Ведутся дискуссии относительно необходимости усиления требований в части техрегулирования в отношении БАД, — пояснила ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. — Проблема в том, что существует переток: зачастую БАДы продаются под видом пищевых добавок, спортивного питания.

Напомним, что рынок БАДов в нашей стране уже пытаются регулировать. Так, с 1 сентября 2023 года добавки начали маркировать. Замминистра заявила, что эта мера оказалась очень действенной. И главный результат — легализация производителей. Раньше объем рынка составлял примерно 700-750 компаний, обладающих свидетельством о государственной регистрации, то сейчас в белую их работает в два раза больше.

Президент новосибирской научно-произведённой фирмы «Новь», руководитель программы «Здоровое питание — здоровье нации» Татьяна Новоселова также говорит о необходимости регулировать рынок пищевых добавок.

— Сегодня рынок наполнен фальсификатами. С появлением маркетплейсов это стало наиболее актуально. Онлайн нередко продают продукцию, не соответствующую абсолютно никаким требованиям, предъявляемым к такому роду продукции, — говорит собеседница Infopro54.

Эксперт добавляет, что сейчас регулирование рынка БАДов полностью отсутствует и именно по этой причине там «творится настоящее безобразие». При этом, контролировать нужно и само производство.

— Много компаний-однодневок открывается, — поясняет она. — Их обязательно надо проверять. И не только на момент открытия, но и в процессе производства.

Татьяна Новоселова уверена, что осуществить полномасштабный контроль на федеральном уровне сложно и предлагает создать экспертную комиссию, курирующую эти вопросы, прямо на местах.

По данным 2ГИС, сегодня продажа БАДов осуществляется в 563 точках Новосибирска, производителями БАДов заявлена 31 компания.

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