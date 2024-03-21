«Три раза подряд упала в обморок»: девушку со сложной опухолью в мозгу спасли врачи в Новосибирске

В Новосибирске хирурги НИИТО удалили опухоль сложной локализации из головного мозга молодой пациентки. 30-летняя Вероника Шаповалова работает в сфере энергетики, занимается музыкой и фотографией. Девушка никогда не жаловалась на здоровье и жила полноценной жизнью. Недуг постучался в ее двери после новогодних праздников.

— 10 января резко стала терять сознание, три раза подряд упала в обморок. Произошёл скачок давления, меня увезли в больницу по скорой помощи. Врачи быстро стабилизировали состояние и отпустили меня, но рекомендовали пройти обследование, — рассказывает сибирячка.

Чтобы удостовериться, что здорова, а обмороки просто случайность, Вероника сделала МРТ. Однако ее опасения подтвердились.

Девушка обратилась за помощью к нейрохирургам новосибирского НИИТО, где ей диагностировали новообразование, растущее в области IV желудочка головного мозга.

Гистологическое исследование определит окончательный диагноз позже, но, по предварительным данным, опухоль является доброкачественной эпендимомой.

По словам врачей, такие новообразования составляют около 3-5% всех опухолей у взрослого населения и до 16% у детей. — Опухоли желудочковой системы, в частности, эпендимомы, как правило, локализуются там, где происходит естественная циркуляция цереброспинальной жидкости. Соответственно, при возникновении и дальнейшем росте опухоли происходит блок току цереброспинальной жидкости с возникновением окклюзионной гидроцефалии. Пациент ощущает не снимаемые, выраженные головные боли (с тошнотой и рвотой), — рассказали в НИИТО.

Операцию Веронике провели 13 марта. Во время процедуры пациентка находилась в полусидячем положении. Опухоль удалялась с применением микрохирургической техники, хирургического микроскопа, под непрерывным нейрофизиологическим мониторингом.

Врачи уверяют, что через несколько дней пациентка уже сможет самостоятельно вставать и передвигаться.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске врачи Центра Мешалкина спасли девушку с полными тромбов легкими.