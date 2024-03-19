«Срочно покиньте здание!»: хулиган, устроивший фейерверк в банке Новосибирска, попал на видео

В Новосибирском отделении банка на улице Кошурникова, 8/1 сегодня днем было очень ярко и страшно. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что какой-то мужчина начал что-то взрывать в офисе, где находилось много посетителей. Помещение сразу же заполнилось едким дымом и автоматически зазвучала пожарная тревога. В распоряжении редакции Infopro54 оказались эксклюзивные кадры с места ЧП.

― Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание! ― громко вещали динамики.

В это время один из посетителей, облаченный в полицейскую форму или одежду охранника, доставал из черного пакета петарды, поджигал их и бросал на пол. Сам хулиган при этом прятался за перегородкой. Все происходящее он снимал на мобильный телефон.

Оперативно на место ЧП приехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Все люди были эвакуированы. Никто из персонала и посетителей не пострадал, но все находились под большим впечатлением.

Задержать нарушителя пока не получилось. Мужчина-праздник умудрился скрыться в неизвестном направлении.