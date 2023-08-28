В колледжах Новосибирска еще более 800 свободных бюджетных мест

— Прогнозная численность обучающихся по программам СПО в этом году составляет 38839 человек. Из них 9559 — контрольная цифра приема на 2023-2024 учебный год. 2450 первокурсников будут обучаться по рабочим специальностям, 6100 — по программам подготовки специалистов среднего звена, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном заседании в правительстве.

«Дизайн» — 15 человек на место

«Коммерция» — 13

«Графический дизайн» — 11

«Операционная деятельность в логистике» — 10

«Биохимическое производство» — 8

«Информационные системы и программирование» — 7.5

«Товароведение» — 6

«Печатное дело» — 5

«Эксплуатация беспилотных систем» — 5

«Технологии аналитического контроля химических соединений» — 3

На середину августа в колледжи Новосибирской области всего было подано 27750 заявлений. Самый большой конкурс был по следующим специальностям:

Средний процент выполнения плана по контрольным цифрам приема на 18 августа составлял 91,4%.

— В 24 колледжах продолжается зачисление на свободные места — их 817. Эта работа будет продолжаться до ноября, — отметил Сергей Федорчук.

Ранее он уточнял, что осенью, после повторной волны сдачи ГИА, идет добор в аграрные колледжи.

Ранее редакция рассказывала о том, что колледжи Новосибирска почти исчерпали резервы по приему студентов.