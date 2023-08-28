В колледжах Новосибирска еще более 800 свободных бюджетных мест

— Прогнозная численность обучающихся по программам СПО в этом году составляет 38839 человек. Из них 9559 — контрольная цифра приема на 2023-2024 учебный год. 2450 первокурсников будут обучаться по рабочим специальностям, 6100 — по программам подготовки специалистов среднего звена, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на оперативном заседании в правительстве.
Средний процент выполнения плана по контрольным цифрам приема на 18 августа составлял 91,4%.
— В 24 колледжах продолжается зачисление на свободные места — их 817. Эта работа будет продолжаться до ноября, — отметил Сергей Федорчук.
Ранее он уточнял, что осенью, после повторной волны сдачи ГИА, идет добор в аграрные колледжи.
Ранее редакция рассказывала о том, что колледжи Новосибирска почти исчерпали резервы по приему студентов.
Фото пресс-службы Минобра Новосибирской области
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