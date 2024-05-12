В Новосибирской области назначены новые судьи

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ №324 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в областной Арбитражный суд новым судьей назначен Виталий Осипов. Кроме того, судьями Октябрьского районного суда Новосибирска – Александра Иванова и Ирина Пасюк.

Напомним, в конце апреля в регионе были назначены семь новых судей в суды Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске образован третий отдел по расследованию особо важных дел.