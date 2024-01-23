Родителей оштрафовали за кражи подростком из магазинов под Новосибирском

Судебные приставы взыскали материальный ущерб с родителей подростка, дважды совершившего кражи в магазинах в Чулымском районе Новосибирской области.
— Суд оштрафовал подростка и обязал возместить предпринимателям материальный ущерб. Общая сумма выплат составила 28 тысяч рублей, — рассказали в региональном УФССП.
Так как воришка несовершеннолетний, штраф оплатили его родители.
Ранее редакция сообщала об избиении 13-летнего мальчика группой подростков в Первомайском районе Новосибирска.
Фото: freepik.com-freepik
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