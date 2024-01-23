Сборник легенд о Новосибирской области появился в электронном доступе

Электронный сборник легенд о Новосибирской области под названием «Новосибирская область. Это моя земля» вышел в свет.
— Сборник знакомит жителей и гостей региона с его историей, достопримечательностями, людьми, важными историческими событиями, флорой и фауной области, — говорится в сообщении Новосибирской областной молодежной библиотеки.
Сама идея создания сборника возникла летом 2023 года во время дизайн-сессии «Инструменты формирования культурных кластеров и развитие индустрии туризма в регионе». Именно на дизайн-сессии стало понятно, что жители других регионов мало знакомы с Новосибирской областью. В связи с этим и появилась идея создать сборник легенд.
По словам Олеси Гавриленко, главного библиотекаря Новосибирской областной молодежной библиотеки, все истории, вошедшие в сборник, уникальны.
Ранее редакция сообщала о том, что редчайшее издание Псалтири нашли в библиотеке Новосибирской семинарии.
Фото предоставлено Новосибирской областной молодежной библиотекой
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru