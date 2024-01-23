Качество уборки лестниц и тротуаров в Новосибирске раскритиковал Олег Клемешов

На минувшей неделе из Новосибирска в сутки вывозилось 39 тысяч кубометров снега. Из них 18 тысяч на снегоотовалы, 23 тысяч — на снегометатели. С начала сезона с городских улиц убрано 885 тысяч кубометров снега

— В последнее время объем снегоудаления снизился, но удалось изыскать 75 млн рублей на проведение этих работ и мы снова нарастим объемы и продолжил уборку, — заверил на оперативном совещании начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.

— Мы уже длительный период живем без снегопада, а до сих пор до нормального визуального состояния дороги и тротуары не довели, — возмутился он. –— Я каждый день получают вопросы от жителей по очистке тротуаров, а также лестниц. Мне не понятно, почему у нас уже две недели нет снега, а лестницы нормально очистить не можем. Когда лестница превращается в горку это никак не красит власть. Это зона ответственности администрации района.

И.о. мэра Новосибирска лег Клемешов заявил, что магистральные дороги в городе действительно более-менее привели в порядок. Однако, на тротуарах проблемы остаются.

Он также потребовал поработать с управляющими компаниями для очистки внутриквартальных проездов, проверить частный сектор.

— Снегопады еще будут и нам нужно к ним быть готовыми, чтобы не получить проблемы, — предупредил Клемешов.

Кроме того, с февраля в Новосибирске начинается работа по полному сбросу снега со скатных кровель домов. В администрации районов сейчас завершается подготовка графиков работы. Напомним, по данным управляющих компаний, в этом году резко выросла цена на сброс снега с кровли домов в Новосибирске. Ранее эта работа стоила 35-40 рублей за «квадрат», сейчас 70-80 рублей. При этом УК жалуются, что не могут найти сотрудников сброса снега.

Между тем, управляющим компаниям уже выписывают штрафы за неубранный с крыш снег, а кровли домов в городе обследуют беспилотники МЧС, чтобы предотвратить падение наледи на пешеходов.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, к выходным в городе ожидается повышение температуры, возможен снег.

Ранее редакция сообщала о том, что УК выплатит 200 тысяч школьнику, упавшему на обледенелом крыльце дома в Новосибирске.