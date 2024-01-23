Качество уборки лестниц и тротуаров в Новосибирске раскритиковал Олег Клемешов

На минувшей неделе из Новосибирска в сутки вывозилось 39 тысяч кубометров снега. Из них 18 тысяч на снегоотовалы, 23 тысяч — на снегометатели. С начала сезона с городских улиц убрано 885 тысяч кубометров снега
— В последнее время объем снегоудаления снизился, но удалось изыскать 75 млн рублей на проведение этих работ и мы снова нарастим объемы и продолжил уборку, — заверил на оперативном совещании начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.
— Мы уже длительный период живем без снегопада, а до сих пор до нормального визуального состояния дороги и тротуары не довели, — возмутился он. –— Я каждый день получают вопросы от жителей по очистке тротуаров, а также лестниц. Мне не понятно, почему у нас уже две недели нет снега, а лестницы нормально очистить не можем. Когда лестница превращается в горку это никак не красит власть. Это зона ответственности администрации района.
Он также потребовал поработать с управляющими компаниями для очистки внутриквартальных проездов, проверить частный сектор.
— Снегопады еще будут и нам нужно к ним быть готовыми, чтобы не получить проблемы, — предупредил Клемешов.
Между тем, управляющим компаниям уже выписывают штрафы за неубранный с крыш снег, а кровли домов в городе обследуют беспилотники МЧС, чтобы предотвратить падение наледи на пешеходов.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, к выходным в городе ожидается повышение температуры, возможен снег.
Ранее редакция сообщала о том, что УК выплатит 200 тысяч школьнику, упавшему на обледенелом крыльце дома в Новосибирске.
Фото Infopro54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru