В травле русских обвинили учеников-мигрантов одной из школ Новосибирска

Новосибирцы возмутились объявлением на иностранном языке в одной из школ города. Из родительского чата фотография разлетелась по социальным сетям и вызвала бурю негодования в адрес директора учебного заведения. Центром обсуждения стала школа №47, находящаяся в Кировском районе. На входной двери в школу повесили объявление о том, что в здании нужно носить медицинские маски. Новосибирцев возмутило то, что текст написан как на русском, так и на двух других языках, таджикском и киргизском.

Так, например, пользователь Оксана подчеркнула, что государственное учреждение, должно объявлять информацию исключительно на русском языке. И была удивлена количеству иностранных детей в новосибирской школе, которые не владеют русским.

— Некоторые родители учеников имеют низкую культуру, в том числе не соблюдают меры профилактики вирусных заболеваний, — объясняет Михаил Палей, директор школы.

Сейчас скандал разразился с новой волной. По словам родителей, в школе есть два ребёнка-мигранта, который пытаются установить «азиатские» законы.

Представитель Русской Народной Дружины сообщает, что школьники говорят о презрении к русским матерям, а их детей они называют «чушпанами».

Также дружина выложила скриншоты переписок с родителями нарушителей спокойствия. Из переписки следует, что родители бунтарей обещают поговорить с детьми, но занимают их сторону, заявляя, что это русские ученики задираются и обзываются.

— Русская Народная Дружина берёт ситуацию под контроль и требует от всех уполномоченных структур, немедленно принять меры по наведению порядка и тщательнейшей проверке соответствия указанных выше деятелей российского образования их должностям, — говорится в сообщении Русской Народной Дружины.

Проверку начал и Следственный комитет региона. Председатель СК России Александр Бастрыкин получил доложить о ходе проверки.

Ранее редакция рассказывала, как русскую учительницу дети мигрантов закидали камнями на улице Новосибирска. За педагога вступились прокуратура и полиция. Семью мигрантов депортировали на Родину.