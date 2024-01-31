Родители просят Бастрыкина проверить частную школу в Новосибирске из-за травмы ученицы

Родители учеников просят провести проверку и дать оценку деятельности частной школы «Белая ворона» в Новосибирске.

По словам родителей, в школе произошел конфликт между двумя школьниками. В итоге пострадала ученица 1 класса. Ее ударили куском льда и в результате были выявлены травма головы и глаза. Вторая сторона перепалки, сын директора и завуча частной школы, травм не получил и наказания тоже.

— Руководство школы «спустило на тормозах» конфликт, своевременно не сообщив о травме родителям и не обратившись за медицинской помощью, — приводятся слова отца пострадавшей ученицы на сайте Change.org.

Родители первоклассницы обратились в министерство образования области и прокуратуру, но не получили отклика.

Также в петиции говорится о том, что школа зарегистрирована как ИП и не имеет аккредитации для оказания образовательных услуг. Со всеми заключаются договоры через использование бренда Международной школы завтрашнего дня (МШЗД). Благодаря этому, как считают мамы и папы учеников, руководство школы могло избегать любых проверок.

— Просим руководство следственного комитета в лице Александра Бастрыкина, прокурора Новосибирской области Александра Бучмана и детского омбудсмена Новосибирской области Надежду Болтенко обратить свое внимание на данную историю, — заключили в конце петиции.

Ранее редакция сообщала о том, что в травле русских обвинили учеников-мигрантов одной из школ Новосибирска.