Компания новосибирских депутатов получила землю под жилье

На улице Забалуева построят новые многоэтажные дома. Распоряжение о реализации масштабного инвестпроекта подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона рекомендовал мэру Максиму Кудрявцеву предоставить участок площадью 41757 кв. м компании ООО СЗ «Развитие» на реализацию шестой очереди проекта и строительство трех домов.

Срок реализации проекта составляет 7 лет. Третий дом застройщик должен сдать в 2028 году. Всего на площадке компания должна возвести не менее 49 933,22 кв. м жилья. Из них не менее 1249 кв. м передать обманутым дольщикам. Кроме того, «Развитие» должно внести не менее 100 млн рублей на завершение строительства объекта, который определит мэрия Новосибирска.

Поданным Seldon.Basis, директором компании ООО СЗ «Развитие» является Валентина Червова. Уставный капитал компании 350 млн рублей, выручка в 2023 году — 1,07 млрд (+607%), чистая прибыль — 406,6 млн (+511%). Собственником компании является ООО УК «Концерн «Сибирь». Концерн строит ЖК «Радуга Сибири». Основателем концерна «Сибирь» является депутат Заксобрания Валерий Червов, его сын является депутатом горсовета Новосибирска.

Предыдущий участок под строительство пятой очереди ЖК на Забалуева девелопер получил в конце 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском Илья Поляков реализует масштабный инвестпроект за 18 млрд рублей.