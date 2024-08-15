Вынесен приговор женщине, проводившей незаконные азартные игры в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор по делу 41-летней жительницы, которая проводила незаконные азартные игры.

Суд установил, что подсудимая действовала в сговоре с неизвестным лицом. Они проводили игры по адресу: улица Гоголя, дом 19.

– Подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

С учетом мнения прокурора ей назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что утверждено обвинительное заключение по делу об организации казино в Новосибирске.