Вынесен приговор женщине, проводившей незаконные азартные игры в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор по делу 41-летней жительницы, которая проводила незаконные азартные игры.
Суд установил, что подсудимая действовала в сговоре с неизвестным лицом. Они проводили игры по адресу: улица Гоголя, дом 19.
– Подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
С учетом мнения прокурора ей назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщала о том, что утверждено обвинительное заключение по делу об организации казино в Новосибирске.
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