Родительский чат детсада превратился в книгу жалоб на четырехлетнего мальчика

В беседе с изданием КП-Новосибирск обе стороны конфликта смогли описать свое видение возникшего конфликта.

— Мы не раз напоминали родителям, что ребенку нужна помощь невролога, психолога, но без толку: мама мальчика считает, что с ним все в порядке, — рассказала одна из мам. — Но это не так. Он агрессивно относится к детям, нападает. Было несколько случаев, когда он толкал детей и они сильно ударялись, ходили с синяками.

По словам другой мамы, был случай, что он ребенку вылил на голову горячий суп, а потом во время сон-часа ради шутки прыгнул на девочку.

Что касается мамы мальчика, то она считает, что ее ребенок не агрессивный, а гиперактиный, поэтому ему сложно сдерживать эмоции.

— Женя пока плохо говорит. Мы занимаемся с логопедом, стараемся сделать все необходимое для сына. Если он кого-то толкнул и ребенок упал, это чистая случайность, со многими детьми такое случается, — говорит она.

В детском саду готовы помочь разобраться в ситуации.

По словам директора детского сада, Женя — добрый мальчик из благополучной семьи, хоть и гиперактивный.

— У нас пока нет ни одного заявления от родителей из группы Жени. Но мы готовы помочь: при необходимости поработать с ребенком может детсадовский психолог, заключила руководитель дошкольного учреждения.

* Имя ребенка изменено.