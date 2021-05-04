Родственников коррупционеров предлагают привлекать к ответственности

— Согласно недавнему отчету Генпрокуратуры РФ, в прошлом году с госслужащих взыскали неподтвержденные доходы на 79 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем годом ранее. Но это мизерная сумма в сравнении с тем, какие незаконно нажитые сокровища еще таятся в закромах коррупционеров, — заявляет руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. — Потери государственного бюджета от коррупции эксперты оценивают в суммы от 2 до 5 триллионов рублей. Это в том числе и те активы, которые оформляются на родню казнокрадов. Сегодня отчитываться о доходах должны лишь супруги и несовершеннолетние дети чиновников. При таких нормах спрятать наворованное несложно. Записал на брата-свата, — и чист перед законом.

Справороссы предлагают распространить антикоррупционные проверки на других близких родственников чиновников, включая родителей, совершеннолетних детей и внуков, братьев и сестер. Этот законопроект «СР» повторно внесла в ГД месяц назад.

— Актуальность этой инициативы доказывает, например, громкая история экс-главы Марий Эл Маркелова, который львиную долю своих миллиардных активов оформлял на мачеху. Если бы наш закон работал, хищения были бы раскрыты намного раньше, а не через 16 лет «кормления» у власти, — отмечает Сергей Миронов. — Принятие этой и других инициатив из нашего антикоррупционного пакета позволит повысить эффективность борьбы с коррупцией, и в конечном итоге, победить это зло.

Напомним, что справороссы также предлагают приравнять коррупцию к госизмене, отменить возможность условного наказания для мздоимцев, ввести в УК статью о незаконном обогащении.