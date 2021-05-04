Россиян попросили срочно покинуть Непал

Об этом сообщил посол России в Непале Алексей Новиков, передает ТАСС.

Правительство страны также приостановило внутреннее авиасообщение с 3 мая. Новиков обратился к россиянам с одной просьбой — перенести поездки в Непал, а также срочно покинуть страну тем, кто там сейчас находится.

— Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов, — сказал Новиков.

Он добавил, что посольство настоятельно рекомендует всем находящимся в Непале российским гражданам вылететь домой за остающиеся несколько дней.

— Мы обращаемся к российским гражданам с просьбой как можно скорее покинуть пределы этой страны на фоне резко ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, — подчеркнул глава российского дипломатического представительства. Он отметил, что сроки, на которые приостановлены полеты, пока не объявлены.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в гималайской стране начала резко ухудшаться в середине апреля. Если в 20-х числах количество заболевших в день составляло около полутора тысяч человек, то 2 мая этот показатель достиг уже семи тысяч. Ожидается, что правительство также объявит о дальнейших ограничениях.