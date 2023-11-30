В Юрманке в этом году будет работать кресельная канатная дорога и хостел

По горнолыжному комплексу «Юрманка», расположенному в Маслянинском районе, полная готовность к открытию. Проведены все необходимые работы для запуска комплекса. Получено освидетельствование канатных дорог для запуска в эксплуатацию, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе компании VIRA.

Кроме того, в пресс-службе VIRA Infopro54 пояснили, что в сезоне 2023-2024 в «Юрманке» расширится инфраструктура для проживания гостей.

— Будут запущены несколько домиков, сейчас активно занимаемся приведением их в порядок и наполнением. Через несколько дней будет полное понимание по стоимости проживания и количеству домиков, — говорит собеседник Infopro54. — Также на территории комплекса частный инвестор открывает хостел и номера для проживания. К новому году хостел будет функционировать (28 мест для размещения).

Для запуска горнолыжного комплекса необходимо, чтобы выпала достаточная норма осадков. По прогнозам собственников, открытие сезона возможно 15-16 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году в Новосибирской области откроются 8 горно-лыжных комплексов. Они также ждут снежного покрова. В группах некоторых ГЛК сообщается, что старт сезона намечен на первые выходные декабря. Цены на услуги в области варьируются и доходят до 1200 рублей за день в будни. В выходные — до 1700 рублей. Абонементы на сезон на подъемник — до 30 тысяч рублей.